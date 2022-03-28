Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Червоткин, Якимушкин, Семиков, Спицов пробегут классическую разделку на 15 км

29 марта на чемпионате России по лыжным гонкам-2022 в Сыктывкаре мужчины выступят в гонке с раздельного старта на 15 км классическим стилем.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022
Сыктывкар
Мужчины
15 км, раздельный старт, классический стиль
Начало – 12.10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Страна».
Старт-лист
13. Дмитрий Япаров
17. Евгений Дементьев
27. Ермил Вокуев
29. Андрей Собакарев
36. Александр Ившин
37. Евгений Белов
39. Савелий Коростелев
41. Станислав Волженцев
46. Алексей Виценко
47. Илья Семиков
48. Андрей Ларьков
49. Денис Спицов
51. Иван Якимушкин
52. Илья Порошкин
57. Петр Седов
72. Александр Бессмертных
73. Николай Морилов
Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре