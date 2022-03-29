Квалификация ЧМ-2022. Перу примет Парагвай, Колумбия в гостях у Венесуэлы, Чили против Уругвая

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Перу сыграет с Парагваем рамках отбора ЧМ-2022 в Южной Америке. 

Кроме того, в заключительном туре Колумбия сыграет на выезде с Венесуэлой, Чили примет Уругвай, вышедший на ЧМ по итогам прошлого тура. 

Если сборная Перу (21 очко в 17 матчах) одержит победу, то гарантирует себе 5-е место в таблице и выход в стыковые матчи за путевку в Катар против команды из Азии. 

Сборной Колумбии (20 очков) необходима победа при условии, что перуанцы ее не добьются. Наконец, чилийцам (19 очков) нужно побеждать и рассчитывать на неудачу обоих конкурентов. 

Бразилия и Аргентина, уже обеспечившие себе выход на ЧМ-2022, сыграют на выезде с Боливией и Эквадором (тоже вышедшим на турнир) соответственно. 

Перенесенный матч Бразилия – Аргентина может пройти в Австралии или Азии. ФИФА пока не назначила дату и место проведения.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка

18-й тур

Венесуэла – Колумбия
Дата проведения
30 марта, 02.30, «Centro Total de Entretenimiento Cachamay»
превью матча онлайн статистика

 

Боливия – Бразилия
Дата проведения
30 марта, 02.30, «Estadio Hernando Siles»
превью матча онлайн статистика

 

Эквадор – Аргентина
Дата проведения
30 марта, 02.30, «Estadio Monumental Isidro Romero Carbo»
превью матча онлайн статистика

 

Перу – Парагвай
Дата проведения
30 марта, 02.30, «Estadio Nacional del Per?»
превью матча онлайн статистика

 

Чили – Уругвай
Дата проведения
30 марта, 02.30, «Estadio San Carlos de Apoquindo»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022 

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