Квалификация ЧМ-2022. Перу примет Парагвай, Колумбия в гостях у Венесуэлы, Чили против Уругвая

Перу сыграет с Парагваем рамках отбора ЧМ-2022 в Южной Америке.

Кроме того, в заключительном туре Колумбия сыграет на выезде с Венесуэлой, примет , вышедший на ЧМ по итогам прошлого тура.

Если сборная Перу (21 очко в 17 матчах) одержит победу, то гарантирует себе 5-е место в таблице и выход в стыковые матчи за путевку в Катар против команды из Азии.

(20 очков) необходима победа при условии, что перуанцы ее не добьются. Наконец, чилийцам (19 очков) нужно побеждать и рассчитывать на неудачу обоих конкурентов.

и , уже обеспечившие себе выход на ЧМ-2022, сыграют на выезде с Боливией и Эквадором (тоже вышедшим на турнир) соответственно.

Перенесенный матч Бразилия – Аргентина может пройти в Австралии или Азии. ФИФА пока не назначила дату и место проведения.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022