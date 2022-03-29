Хацкевич о словах Домрачевой про Украину: «Самые страшные люди – те, кто и нашим, и вашим. Два слова можно сказать, за это не расстреляют»

прокомментировал слова биатлонистки Дарьи Домрачевой про .

«Если в 2020 году только единицы белорусских футболистов поддержали свой народ, я думаю и вижу, что на украинский народ им глубоко наплевать, потому что ни один спортсмен в Беларуси не высказался.

Два слова можно сказать, за это не расстреляют. И что, разве из-за этого могут быть проблемы? Ну, это твое решение.

Даже вот сейчас прочитал Домрачеву. И вот говорить об этом поверхностно, что там что-то происходит… Самые страшные люди не те, кто за или против, а те, кто и нашим, и вашим», – отметил бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу, киевского и .

Дарья Домрачева: «Наивно полагать, что отстранение белорусских и российских спортсменов поможет решению конфликта. Подобные меры лишь способствуют разжиганию розни»