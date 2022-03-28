«Трактор» выбил «Салават», победы Щербаковой и Коляды на КПК, Ферстаппен выиграл в Джидде, Большунов – в Сыктывкаре, перемены в ЛЧ, «Северсталь» может уйти из КХЛ и другие новости утра

1. «Трактор» победил «Салават Юлаев» в серии со счетом 4-2 и сыграет в финале Восточной конференции впервые с 2018 года.

2. На Кубке Первого канала по фигурном катанию Анна Щербакова выиграла произвольную программу, Валиева – 2-я, Туктамышева – 3-я. Михаил Коляда победил в произвольной программе в мужских соревнованиях, Кондратюк – 2-й, Мозалев – 3-й. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в произвольной программе среди спортивных пар, выиграв с баллами выше мирового рекорда, Мишина и Галлямов – 2-е. Команда Щербаковой победила команду Кондратюка по итогам третьего дня соревнований.

3. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии-2022, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Хэмилтон – 10-й.

4. Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам-2022 в Сыктывкаре, Семиков – 2-й, Мальцев – 6-й, Спицов – 11-й.

5. Сборная Канады вышла на ЧМ впервые за 36 лет. Известны уже 20 из 32 участников турнира в Катаре-2022.

6. Форварду «Сельты» Санти Мине грозит до 8 лет тюрьмы за изнасилование в 2017 году. Судебные заседания пройдут 28, 29 и 31 марта.

7. «Северсталь» рассматривает вариант ухода из КХЛ. Клуб может провести следующий сезон в ВХЛ.

8. Появился инсайд, что Международный союз конькобежцев (ISU) перенесет этапы Гран-при по фигурному катанию из России и Китая в следующем сезоне. Впрочем, в организации сообщили, что такой вопрос не обсуждается.

9. НХЛ. Евгений Малкин набрал 4 очка в одной игре впервые в сезоне и обогнал Павла Буре по голам в лиге. Яков Тренин сделал дубль, Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Михаил Сергачев и Илья Михеев забросили по шайбе. Все результаты – здесь.

10. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова туманно ответила на вопрос о продолжении спортивной карьеры. Закончит?

11. НБА. «Бостон» разобрался с «Миннесотой», «Финикс» победил «Филадельфию». Остальные результаты – здесь.

12. В Лиге чемпионов могут ввести 2 пропуска по месту в клубном рейтинге УЕФА. На них будут претендовать команды из зоны ЛЕ и победители кубка.

13. В финале чемпионата России по хоккею с мячом московское «Динамо» обыграло архангельский «Водник» (5:2) и завоевало титул в 9-й раз.

14. Эрик тен Хаг – фаворит на пост тренера «МЮ». Боссы клуба хотят, чтобы у команды была игровая идентичность.

15. Международная федерация хоккея просит Канаду принять отобранный у Новосибирска и Омска МЧМ-2023. Турнир может пройти в стране в 5-й раз за 7 лет.

16. «Барса» и Рафинья согласовали условия 5-летнего контракта. Вингер «Лидса» будет отклонять предложения других клубов. Кроме того, Хави против трансфера Дибалы и считает Пауло переоцененным. Также появилась информация, что каталонский клуб обсудит снижение зарплат Пике, Бускетса и Альбы ради летних трансферов.

17. Единая лига ВТБ. 30 очков Макколлума помогли «Локомотиву-Кубань» переиграть УНИКС в овертайме, «Зенит» в гостях разгромил «Астану». Все результаты – тут.

18. Владельцев «МЮ» Глейзеров поддерживают 4% фанатов клуба – меньше всех в АПЛ. За Абрамовича – 92,5% фанатов «Челси».

Цитаты дня.

Франсеск Фабрегас: «Футбол стал роботизированным, теперь это игра датчиков. Сейчас играть будет тот, кто сильнее и быстрее, а не талантливее»

Александр Жулин: «Валиева – выдающаяся фигуристка, явление, на злобу дня всему толерантному обществу»

Златан о «Золотом мяче»: «Эти награды политизированы. Если ты говоришь то, что хочешь, не получишь их»

Тото Вольфф: «На Западе гонка «Ф-1» рядом с ракетным ударом неприемлема, но в Саудовской Аравии другая культура – такое случается»

«Левандовски играет в лиге Микки-Мауса. Сравните с АПЛ и Кейном – сколько Харри забивал бы за «Баварию»?» Агбонлахор о Бундеслиге

Валнес о российских спортсменах на митинге-концерте: «Путин сказал, что важно не смешивать спорт и политику, а тут они появляются на стадионе. Это нелепо»