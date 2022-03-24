Экс-судья Николаев: «Гоцук ничего не сделал, чтобы уйти от столкновения с Айртоном. ВАР мог вмешаться. Очень много вопросов»

Экс-судья Алексей Николаев оценил решение КДК РФС не применять санкции к .

Защитник «Нижнего Новгорода» ударил игрока Айртона по ноге в концовке первого тайма матча 22-го тура (1:1). Айртон не смог продолжить игру и был заменен. Судья матча Сергей Иванов не увидел нарушения в этом эпизоде. Позже у бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.

– Как вы считаете, правильно ли наказывать игрока задним числом?

– Были же такие прецеденты. Когда удаляют футболиста за серьезное нарушение правил, его вправе наказать, в зависимости от серьезности поступка, на одну игру, две, три. Если был хулиганский поступок – конечно, это нельзя оставлять безнаказанным.

Одно дело пропустить игру из-за фолов, которые привели к двум желтым карточкам. Другое – пропустить одну игру, когда ты совершил что-то действительно страшное.

– Гоцук заслуживал удаления за эпизод с Айртоном?

– На мой взгляд, да. Думаю, что Сергей Иванов немного раньше закончил игру. Он, наверное, стал заложником ситуации, что на сборах предыдущий судейский руководитель говорил, что это вообще не нарушение правил.

Что касается самого момента, то защитник «Нижнего Новгорода» ничего не сделал, чтобы уйти от этого столкновения. Хотя, на мой взгляд, мог это сделать. Серьезная травма . ВАР мог вмешаться. Очень много вопросов по этому эпизоду.

сам очень хорошо играет в футбол и понимает единоборства. Заслуженно является арбитром ФИФА. Почему он сам не увидел нарушения в этом эпизоде? Почему ВАР не помог ему в этой ситуации?

– Гоцук даже не получил предупреждения.

– Арбитр даже не зафиксировал фол в этом эпизоде. Часто вспоминают похожий эпизод с Соболевым. Он был резонансным и долго обсуждался. Но здесь Гоцуку можно было попытаться уйти от столкновения.

– Справедливо ли было дисквалифицировать Гоцука, хотя он не получил никакой карточки после столкновения с Айртоном?

– По мнению судьи, не было никакого дисциплинарного наказания и фола. Наверное, на основании этого и было принято решение оставить все как есть. За что наказывать, когда фол не зафиксирован арбитром?

– История с Гоцуком может стать прецедентом для изменения каких-то правил?

– Она будет разбираться на сборах новыми руководителями. Наверное, они посмотрят и дадут определенные рекомендации, как поступать в таких ситуациях. Эта история не будет какой-то взрывной. Она стала резонансной, но я не думаю, что что-то поменяется в правилах, – сказал Николаев.

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