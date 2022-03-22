Хачатурянц о стыке Айртона и Гоцука: «Большинство экспертов пришли к выводу, что это желтая или оранжевая карточка»

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Президент РПЛ высказался о стыке Айртона с Кириллом Гоцуком.

Защитник «Нижнего Новгорода» ударил игрока «Спартака» по ноге в концовке первого тайма матча 22-го тура РПЛ (1:1). Айртон не смог продолжить игру и был заменен. Позже у бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.

«Думаю, что отъезд Витора Перейры стал очередной проблемой, с которой мы столкнулись, теперь эту работу надо начинать заново.

Момент матча со «Спартаком» и «наступа» на Айртона? Фактически обошлось даже без вынесения желтой карточки, и ссылка была на то, что на последних сборах Витор именно так интерпретировал этот момент.

Хотя большинство экспертов и специалистов, которые смотрели момент, пришли к выводу, что это как минимум желтая карточка или, в общем-то, оранжевая», – сказал Ашот Хачатурянц.

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