Зарема о словах Хачатурянца про «оранжевую карточку»: «Морковно-оранжевая или темно-мандариновая? Это карточка цвета адского пламени!»

Зарема Салихова прокомментировала слова президента РПЛ о стыке Айртона с Кириллом Гоцуком.
Защитник «Нижнего Новгорода» ударил игрока «Спартака» по ноге в концовке первого тайма матча 22-го тура РПЛ (1:1). Айртон не смог продолжить игру и был заменен, Гоцук никак не был наказан. Позже у бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.
– Ашот Хачатурянц назвал возможную карточку Гоцука за фол на Айртоне «оранжевой». Вы согласны с таким мнением?
– А какая конкретно оранжевая? Морковно-оранжевая или темно-мандариновая?
Для меня это – красная карточка. Карточка цвета адского пламени! – сказала жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.
У Айртона контузия малоберцовой кости. Что это такое? И сколько нужно лечиться?
Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч