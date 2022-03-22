Зарема о словах Хачатурянца про «оранжевую карточку»: «Морковно-оранжевая или темно-мандариновая? Это карточка цвета адского пламени!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Организация РПЛ судьи Кирилл Гоцук Нижний Новгород Айртон Спорт-Экспресс Ашот Хачатурянц Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала слова президента РПЛ о стыке Айртона с Кириллом Гоцуком.

Защитник «Нижнего Новгорода» ударил игрока «Спартака» по ноге в концовке первого тайма матча 22-го тура РПЛ (1:1). Айртон не смог продолжить игру и был заменен, Гоцук никак не был наказан. Позже у бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.

– Ашот Хачатурянц назвал возможную карточку Гоцука за фол на Айртоне «оранжевой». Вы согласны с таким мнением?

– А какая конкретно оранжевая? Морковно-оранжевая или темно-мандариновая?

Для меня это – красная карточка. Карточка цвета адского пламени! – сказала жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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