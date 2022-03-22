Зарема о словах Хачатурянца про «оранжевую карточку»: «Морковно-оранжевая или темно-мандариновая? Это карточка цвета адского пламени!»

прокомментировала слова президента о стыке Айртона с .

Защитник «Нижнего Новгорода» ударил игрока по ноге в концовке первого тайма матча 22-го тура РПЛ (1:1). Айртон не смог продолжить игру и был заменен, Гоцук никак не был наказан. Позже у бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.

– назвал возможную карточку Гоцука за фол на Айртоне «оранжевой». Вы согласны с таким мнением?

– А какая конкретно оранжевая? Морковно-оранжевая или темно-мандариновая?

Для меня это – красная карточка. Карточка цвета адского пламени! – сказала жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.

У Айртона контузия малоберцовой кости. Что это такое? И сколько нужно лечиться?

Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч