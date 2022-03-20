Судья Иванов о травме Айртона: «Это не фол, мы все вместе решили. Гоцук играет в мяч. Мне тоже неприятно, что это случилось»

Судья объяснил, почему не наказал за инцидент с Айртоном.

В конце первого тайма защитник «Нижнего Новгорода», выбивая мяч, попал по ноге бразильского игрока красно-белых, которому потребовалась помощь медиков. Ни красной, ни желтой карточки Иванов Гоцуку не показал.

Сегодня «Спартак» опубликовал видео беседы Иванова с защитником «Спартака» Георгием Джикией в перерыве игры.

«Он, очевидно, играет в мяч и просто приземляется на ногу, он не делал никаких дополнительных движений, он не делал ничего. Просто так получается – в ногу. Это не фол.

Мы все вместе решили, что это не фол. Мы четыре момента смотрели.

Мне тоже неприятно, что это случилось. Он просто играет в мяч. Это даже не фол», – сказал Иванов в разговоре Джикией.

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