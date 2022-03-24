КДК отказал «Спартаку» в применении санкций к Гоцуку за стык с Айртоном

КДК РФС отказал «Спартаку» в применении дисциплинарных санкций к .

Защитник «Нижнего Новгорода» ударил игрока «Спартака» Айртона по ноге в концовке первого тайма матча 22-го тура (1:1). Айртон не смог продолжить игру и был заменен.

Судья матча не увидел нарушения в этом эпизоде. Позже у бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.

«Спартак» вышел с обращением применить санкции к Гоцуку за эпизод с . Пригласили всех судей и запросили все рапорты. Три судьи (резервный и два помощника) не видели эпизод, главный видел и оценил эпизод, по радиосвязи обсудил с ВАР, но не применил санкций к Гоцуку.

КДК не имеет права рассматривать эпизод и применять санкции по наказанию, потому что эту функцию выполняет судья на поле. КДК отказал в применении наказания к Гоцуку», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.