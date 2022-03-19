Ваноли о стыке Айртона и Гоцука: «Арбитр поспешил в этом моменте, не изучил его до конца»

высказался о стыке Айртона и в матче – (1:1).

«Все видели решение по матчу с . Мне кажется, сегодня арбитр поспешил в моменте с , не изучил момент до конца. Хотел бы обратить также внимание на момент с пенальти, там травмированный игрок соперника стоял у штанги.

По судьям я не жалуюсь, я не такой. Но футбол состоит из эпизодов, я лишь указываю на факты. С «Краснодаром» эпизод решил результат, в таком случае, возможно, мы бы вышли с другим настроем.

Никто не снимает ответственности за результат, на мне она лежит в частности, но мои игроки борются за то, чтобы быть сильнее как команда.

Насколько я видел, травма не такая серьезная у Айртона. Но мы вернемся в Москву, проведем обследование и поймем тяжесть травмы», – отметил тренер красно-белых.

Главным арбитром матча «Нижний Новгород» – «Спартак» работал Сергей Иванов.

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