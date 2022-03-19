Судья отменил гол Промеса с пенальти «Нижнему Новгороду». Квинси при ударе попал себе в ногу

Квинси Промес курьезным образом не реализовал пенальти в матче с «Нижним Новгородом».
На 75-й минуте «Спартак» получил право на 11-метровый после фола Дмитрия Стоцкого на Викторе Мозесе.
Промес забил с точки, однако перед ударом по мячу сначала попал сам себе в ногу.
Главный арбитр матча Сергей Иванов обратился к ВАР, посмотрел повтор эпизода и отменил гол, назначив свободный удар в пользу «Нижнего».
На Sports.ru доступны видеотрансляция игры «Нижний Новгород» – «Спартак» (1:1, второй тайм) и текстовый онлайн.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»