Судья отменил гол Промеса с пенальти «Нижнему Новгороду». Квинси при ударе попал себе в ногу

курьезным образом не реализовал пенальти в матче с «Нижним Новгородом».

На 75-й минуте получил право на 11-метровый после фола Дмитрия Стоцкого на .

Промес забил с точки, однако перед ударом по мячу сначала попал сам себе в ногу.

Главный арбитр матча обратился к ВАР, посмотрел повтор эпизода и отменил гол, назначив свободный удар в пользу «Нижнего».

На Sports.ru доступны видеотрансляция игры – «Спартак» (1:1, второй тайм) и текстовый онлайн.

Фото: кадр из трансляции