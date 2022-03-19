Гоцук о стыке с Айртоном: «Это не удаление, злого умысла у меня не было. Желаю ему здоровья»

Защитник Кирилл Гоцук не согласен с тем, что его следовало удалить за эпизод с Айртоном.

Футболист «Нижнего Новгорода» в матче 22-го тура нанес повреждение защитнику , но ни красной, ни желтой карточки перед собой не увидел.

– Вы жестко наступили на ногу Айртону, в результате чего у бразильца появилась гематома. Все сходятся во мнении, что арбитру следовало вас удалять.

– Я бы хотел пожелать Айртону здоровья. У меня не было злого умысла. Я с детства отличался жесткой игрой, но не жестокой. Хотел бы еще раз перед ним извиниться, но это игровой момент.

Я двигался с мячом, увидел , отдал передачу, но при приземлении наступил ему на ногу. На мой взгляд, это не удаление. Считаю, что разобрался, объяснил трактовку.

Футбол является контактным видом спорта. Я надеюсь, что в чемпионате будет меньше красных карточек и будет больше контактной игры, – сказал защитник «Нижнего Новгорода».

Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч