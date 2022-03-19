Зарема о судействе: «Наступи игрок «Спартака» на голеностоп так грубо, была бы красная. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами»

Зарема Салихова прокомментировала судейство в матче и «Нижнего Новгорода».

«В первую очередь хочется поздравить хоккейный «Спартак».

По поводу игры: если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная.

Мартинс ничего ужасного не совершил и получил желтую. Фол на Айртоне, естественно, не замечается.

Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей», – сказала супруга Леонида Федуна.

Главным арбитром матча «Нижний Новгород» – «Спартак» (1:1) работал Сергей Иванов.

Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч