«Я хотел бы, чтобы на месте Айртона был судья Иванов, чтобы ему сломали ноги». Ловчев о травме игрока «Спартака»

Евгений Ловчев резко высказался о судье после травмы Айртона.

Бывший футболист прокомментировал поведение арбитра , который не удалил защитника «Нижнего Новгорода» за фол на футболисте москвичей в игре 22-го тура (1:1).

«Конечно, эпизод с Гоцуком – это удаление. Во втором тайме он еще одного спартаковца в центре шарахнет.

Вопрос в другом – в нашем судейском корпусе. Арбитр уже готов пойти на перерыв, происходит этот момент, лежит и корчится игрок, а он даже не обращает на это внимания. Это издевательство над футболом.

Я хотел бы, чтобы на месте Айртона был судья Иванов. Чтобы он ему сломал ноги.

Я за 10 лет не получил ни одной карточки. И когда я вижу такое безобразие… Ребята, наносится травма. От этого исходить надо. Не видит здесь травму только тот человек, который не хочет ее видеть», – сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч