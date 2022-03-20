«Я хотел бы, чтобы на месте Айртона был судья Иванов, чтобы ему сломали ноги». Ловчев о травме игрока «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Евгений Ловчев Сергей Сергеевич Иванов Кирилл Гоцук Нижний Новгород Айртон Матч ТВ контент Футбол

Евгений Ловчев резко высказался о судье после травмы Айртона.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поведение арбитра Сергея Иванова, который не удалил защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на футболисте москвичей в игре 22-го тура РПЛ (1:1).

«Конечно, эпизод с Гоцуком – это удаление. Во втором тайме он еще одного спартаковца в центре шарахнет.

Вопрос в другом – в нашем судейском корпусе. Арбитр уже готов пойти на перерыв, происходит этот момент, лежит и корчится игрок, а он даже не обращает на это внимания. Это издевательство над футболом.

Я хотел бы, чтобы на месте Айртона был судья Иванов. Чтобы он ему сломал ноги.

Я за 10 лет не получил ни одной карточки. И когда я вижу такое безобразие… Ребята, наносится травма. От этого исходить надо. Не видит здесь травму только тот человек, который не хочет ее видеть», – сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч

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