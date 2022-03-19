У Айртона контузия кости и мышц голени после стыка с Гоцуком. Он пропустит около месяца

Защитник «Спартака» Айртон пропустит около месяца из-за травмы.

В концовке первого тайма матча с «Нижним Новгородом» игрок красно-белых получил удар по ноге от Кирилла Гоцука.

«Айртон прошел обследование – у него контузия кости и мышц голени. Это серьезное повреждение, но к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое.

Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно – месяц», – сообщил глава пресс-службы Дмитрий Зеленов.

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