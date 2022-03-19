У Айртона контузия кости и мышц голени после стыка с Гоцуком. Он пропустит около месяца

Защитник «Спартака» Айртон пропустит около месяца из-за травмы.
В концовке первого тайма матча с «Нижним Новгородом» игрок красно-белых получил удар по ноге от Кирилла Гоцука.
«Айртон прошел обследование – у него контузия кости и мышц голени. Это серьезное повреждение, но к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое.
Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно – месяц», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч