Тухель не намерен уходить из «Челси» на фоне санкций. Он чувствует ответственность перед клубом

не намерен уходить из «Челси».

10 марта правительство Великобритании ввело санкции против и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к тренеру, немецкий специалист не намерен уходить из «Челси» на фоне всех этих событий. Тухелю нравится работать в лондонском клубе. Он хочет остаться, если будет такая возможность.

Сейчас он пытается осознать все то, что происходит с «Челси». Его в меньшей степени волнуют возможные финансовые проблемы. Для тренера важнее то, что будет руководить клубом после отхода Романа Абрамовича от дел.

Тухель осознает, что несет ответственность перед клубом, игроками и персоналом.

Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты