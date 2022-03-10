Тухель не намерен уходить из «Челси» на фоне санкций. Он чувствует ответственность перед клубом

Томас Тухель не намерен уходить из «Челси».
10 марта правительство Великобритании ввело санкции против Романа Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.
Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к тренеру, немецкий специалист не намерен уходить из «Челси» на фоне всех этих событий. Тухелю нравится работать в лондонском клубе. Он хочет остаться, если будет такая возможность.
Сейчас он пытается осознать все то, что происходит с «Челси». Его в меньшей степени волнуют возможные финансовые проблемы. Для тренера важнее то, что будет руководить клубом после отхода Романа Абрамовича от дел.
Тухель осознает, что несет ответственность перед клубом, игроками и персоналом.
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