Грановская может остаться в «Челси» при новых владельцах. Для этого нужно оборвать рабочие связи с Абрамовичем

Марина Грановская может остаться в «Челси» после продажи клуба Романом Абрамовичем.
По данным The Telegraph, возможные покупатели лондонского клуба открыты к сотрудничеству с нынешним директором «синих» в случае, если она оборвет профессиональные связи с Абрамовичем.
Грановскую считают самым влиятельным человеком в «Челси» после Абрамовича.
Потенциальные покупатели знают, как высоко Грановскую ценят в мире футбола, и считают, что ее уход стал бы большой потерей для «Челси».
Кроме того, уход Грановской серьезно скажется на положении Томаса Тухеля в клубе. У тренера сложились близкие рабочие отношения с директором «Челси»: он напрямую общается с ней, как и с Петром Чехом.
Возможные покупатели «Челси» не думают, что продолжение работы Грановской в клубе создаст политические сложности. Однако то, как долго она сотрудничала с Абрамовичем, смущает. Маловероятно, что при новых владельцах Грановская сохранит прежнее влияние в клубе, даже если ее должность и зарплата в «Челси» останутся прежними.
Будущее Грановской решит ее готовность или неготовность оборвать профессиональные связи с Абрамовичем. Предполагается, что она не планирует принимать поспешные решения и дождется прихода новых владельцев, чтобы оценить ситуацию.
Источники, близкие к Грановской, уверены, что она не станет работать в другом английском клубе.