Грановская может остаться в «Челси» при новых владельцах. Для этого нужно оборвать рабочие связи с Абрамовичем

может остаться в после продажи клуба .

По данным The Telegraph, возможные покупатели лондонского клуба открыты к сотрудничеству с нынешним директором «синих» в случае, если она оборвет профессиональные связи с Абрамовичем.

Грановскую считают самым влиятельным человеком в «Челси» после Абрамовича.

Потенциальные покупатели знают, как высоко Грановскую ценят в мире футбола, и считают, что ее уход стал бы большой потерей для «Челси».

Кроме того, уход Грановской серьезно скажется на положении в клубе. У тренера сложились близкие рабочие отношения с директором «Челси»: он напрямую общается с ней, как и с .

Возможные покупатели «Челси» не думают, что продолжение работы Грановской в клубе создаст политические сложности. Однако то, как долго она сотрудничала с Абрамовичем, смущает. Маловероятно, что при новых владельцах Грановская сохранит прежнее влияние в клубе, даже если ее должность и зарплата в «Челси» останутся прежними.

Будущее Грановской решит ее готовность или неготовность оборвать профессиональные связи с Абрамовичем. Предполагается, что она не планирует принимать поспешные решения и дождется прихода новых владельцев, чтобы оценить ситуацию.

Источники, близкие к Грановской, уверены, что она не станет работать в другом английском клубе.