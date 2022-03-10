Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Его активы заморожены, продажа «Челси» заблокирована

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес Политика Футбол

Великобритании ввела санкции против Романа Абрамовича.

Активы российского бизнесмена в стране заморожены.

Поскольку на Абрамовича наложены санкции, это фактически блокирует продажу «Челси».

Тем не менее клуб получил специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности.

Абрамович 2 марта объявил, что продает команду. Ранее появилась информация о том, что бизнесмен получил несколько предложений о покупке «Челси», но все они ниже 3 миллиардов фунтов.

«Челси» сейчас = полная неопределенность. Санкции (пока не ввели) ударят по трансферам, зарплатам и помешают продаже

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