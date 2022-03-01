Тухель – на вопрос о ситуации на Украине: «Перестаньте спрашивать об этом, хватит! Я не политик, у меня нет ответов»

эмоционально высказался на пресс-конференции о ситуации на Украине.

Журналист начал задавать главному тренеру вопрос о роли владельца клуба в переговорах между Россией и Украиной, но немецкий специалист прервал его.

«Нет, послушайте, послушайте, остановитесь! Я не политик. Хватит, ну правда! Я могу лишь повторить [то, что уже говорил] и ужасно чувствую себя, повторяя это, потому что никогда не сталкивался с войной.

Даже говоря об этом, я ужасно себя чувствую. Ведь мне очень повезло, я сижу тут в мирной обстановке, делаю все, что в моих силах, но вы должны перестать спрашивать меня об этом. У меня нет для вас ответов», – сказал Тухель.