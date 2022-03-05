Болельщики «Челси» поддержали Романа Абрамовича.

Российский миллиардер ранее объявил о скорой продаже «синих». Абрамович владеет лондонским клубом с 2003 года.

«Челси» сегодня в 28-м туре Премьер-лиги разгромил в гостях (4:0).

Перед началом игры на стадионе «Терф Мур» была проведена акция солидарности с Украиной, во время которой фанаты «Челси» скандировали имя .

«Неподходящий момент для этого. Если мы выражаем солидарность, то выражаем ее – мы должны делать это вместе.

Мы вместе встаем на колено. Или устраиваем минуту молчания, если, к сожалению, умирает значимый человек для нашего или другого клуба. Это момент не для того, чтобы транслировать другие послания, а для выражения уважения.

Делаем это, потому что это то, кто мы есть, мы проявляем уважение как клуб, и нужно, чтобы наши болельщики посвятили эту минуту аплодисментам. Мы должны быть вместе как клуб. Сейчас не время для других посланий», – заявил после игры главный тренер лондонцев .

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