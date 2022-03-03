Тухель о продаже «Челси» Абрамовичем: «Любое его решение – верное. Это его выбор и его клуб, не мне это комментировать»

оценил решение продать «Челси».

«Вероятно, я узнал об этом немного раньше вас, но все равно незадолго до начала матча с «Лутоном». Мы весь день слышали слухи, смотрели телевизор, все обсуждали это на собраниях и обедах. Это большая новость.

Думаю, любое решение Абрамовича – верное. Это его выбор, его клуб, и не мне это комментировать. В очень краткосрочной перспективе для нас – команды, персонала, игроков – надеюсь, не слишком много изменится, может быть, даже ничего не изменится.

Мы пытаемся отгородиться от шума и оставаться сосредоточенными, что не всегда легко, но сегодня мы показали, что можем это сделать.

Мы не на острове живем, у игроков есть интернет – некоторые обеспокоены. Непросто в этот же день играть в матче, где концентрация абсолютно необходима, так что от этого выступление становится еще важнее», – сказал тренер «синих» после победы над «Лутоном» (3:2) в Кубке Англии.

«Мне больно расставаться с клубом вот так». Уже исторические слова Абрамовича о продаже «Челси»

Купить «Челси» у Абрамовича может швейцарский миллиардер, цена – от 2 до 4 млрд фунтов. Что еще мы знаем о продаже клуба?

Портрет Абрамовича: от мегасделки до неприметности (на переговорах по Роналдиньо в нем не узнали миллиардера)