Томас Тухель: «Пока я могу представить «Челси» только с Абрамовичем. Мне тяжело, в голове это еще не уложилось»

прокомментировал решение о продаже «Челси».

«Большая новость. Еще слишком рано говорить, потому что пока я могу представить «Челси» только с Романом Абрамовичем. Так что мне очень тяжело. В голове еще не уложилось.

Мы не говорили об этом [перед матчем с «Лутоном»]. Мы не говорили об этом, а просто приняли ситуацию.

Я не думаю, что должен говорить об этом. Мое положение не столь высоко, как вы можете думать. Я не гендиректор и не член совета директоров. Так что я уверен, что клуб обсудит ситуацию и с нами, и с игроками.

Я не очень волнуюсь, потому что все еще чувствую, что работа здесь – это привилегия. Я надеюсь и верю в лучшее. Я не волнуюсь о вещах, на которые не могу влиять.

Это большая новость, серьезное изменение. Но я никогда не боялся изменений. Буду концентрироваться на вещах, на которые могу влиять. Это мой штаб и команда», – сказал тренер «Челси».

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