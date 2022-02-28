Колосков о санкциях: «Это абсурд. Смахивает на испуг ФИФА под давлением Евросоюза и футбольных федераций»

осудил ФИФА за решение по сборной России.

ФИФА объявила, что Россия будет выступать под названием без флага и гимна на турнирах под ее эгидой. Домашние матчи сборной будут проводиться на нейтральных полях.

«Это абсурд какой-то, честно говоря, не ожидал от ФИФА такого решения, потому что ведь чемпионат мира только пройдет в ноябре. Только потом начнутся отборочные игры следующего чемпионата мира.

Почему нужно было принимать такое решение, абсолютно непонятно мне. Поэтому здесь просто недоумение, других эмоций выразить не могу.

Вдруг заранее определяют, что команда будет играть без флага, гимна и названия «Россия». Какая-то несуразица, смахивает на какой-то испуг ФИФА под давлением Европейского союза и европейских футбольных федераций.

Я это решение не понимаю. Кроме недоумения, ничего решения не вызывает», – сказал бывший вице-президент ФИФА, почетный президент РФС.

24 марта запланирован стыковой матч России и Польши в рамках стыков .

ФИФА может отстранить Россию от турниров в дальнейшем из-за ситуации на Украине. Со сборными Польши, Чехии и Швеции ведется диалог