Швеция все еще отказывается играть с Россией: «Ситуация на Украине не изменилась из-за одного заявления ФИФА»

не будет играть с Россией, несмотря на решение ФИФА.

«Наше мнение не изменилось. Ситуация на Украине не изменилась из-за одного заявления ФИФА, поэтому и мы не поменяли позицию.

Мы хотим поговорить с Польшей и Чехией, чтобы в унисон дать ответ ФИФА о том, что мы думаем.

Ожидали от ФИФА более жесткой позиции. Понятно, что позиция ФИФА нас не устраивает. Мы ждем от ФИФА дальнейших решений.

Крайне сложно представить, что ФИФА накажет нас за эту позицию. Если это [присуждение Швеции технического поражения] произойдет, то ФИФА совершит роковую ошибку», – заявил президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Решение ФИФА: вместо сборной России – команда РФС. Без флага, гимна и матчей дома, но играть можно