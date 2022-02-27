Депутат Свищев о санкциях ФИФА: «На каком основании они могут лишить нас флага, кто они такие? Я бы оспорил»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев осудил санкции ФИФА в отношении сборной России.

Сегодня ФИФА решила, что Россия будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна на турнирах под эгидой Международной федерации футбола, а домашние матчи россиянам придется проводить на нейтральных полях. Кроме того, ФИФА еще может отстранить Россию от турниров в дальнейшем из-за ситуации на Украине.

«Господа из ФИФА могут заявлять, что хотят, но надо понять, какова позиция РФС. Эта тема довольно легко оспаривается, можно подать протест в и попытаться оспорить, только Арбитражный суд может вынести иное решение.

Я не вижу аргументации, на каком основании ФИФА может лишить нас флага? Кто они такие? Конечно, это уважаемая организация, которая управляет всеми правилами, тенденциями, календарями и всем-всем-всем в футболе, но лишать национальных символов, формы и другой атрибутики – это не решение Международной федерации.

При этом это решение среднее, которое должно устроить все стороны – вроде бы и санкции применили, но и команду не устранили. Но окончательное слово за РФС – будут оспаривать или нет. Я бы оспорил», – сказал Свищев

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Решение ФИФА: вместо сборной России – команда РФС. Без флага, гимна и матчей дома, но играть можно