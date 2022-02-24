Игрок-гей Кавалло о каминг-ауте: «Можно построить успешную карьеру, будучи самим собой. Мне повезло, ведь меня поддерживают»

рассказал о смертельных угрозах, которые получал после каминг-аута.

Полузащитник сделал каминг-аут в октябре, став единственным на данный момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов, а затем ему начали угрожать смертью.

«Тогда я был расстроен, но сейчас я рассматриваю это как возможность учиться и расти. Если вы профессиональный спортсмен, независимо от того, каким видом спорта вы занимаетесь, это влияет на вас, это действует на вас, и это неприятно. Но я хочу повысить осведомленность и показать, что это нехорошо, независимо от того, откуда вы родом или каковы ваши убеждения. На игры приходят дети, семьи, и для каждого мы хотим создать атмосферу, наполненную уважением.

Допуская индивидуальные ошибки на поле – будь то пропущенный гол, неудачный отбор или кросс, – ты получишь отрицательные комментарии в соцсетях. К этим угрозам я отношусь так же.

Мне повезло, ведь меня поддерживают, но для человека, у которого нет такой поддержки, но есть эти оскорбления, все это может быть гораздо больнее, и я хочу повышать осведомленность в этом вопросе. Инстаграм, фэйсбук, твиттер и другие соцсети должны понимать это, потому что некоторые люди не так сильны, и это может привести к серьезным последствиям.

У всего этого был и положительный результат – «Мельбурн Виктори» оштрафовали, и эти деньги пошли на помощь ЛГБТ-сообществу. Для австралийского футбола это огромный шаг вперед. Для меня дело не в наказании, я лишь хотел указать на то, что подобное по-прежнему происходит в 2022 году.

Когда я сделал каминг-аут, многие задались вопросом: «Зачем он объявляет об этом?» Такие ситуации объясняют, почему это по-прежнему важно.

Без разницы, откуда ты, кого ты любишь или во что веришь. Быть счастливым и делать то, что любишь, – это самое важное. И, даже являясь самим собой, можно построить очень успешную карьеру. Думаю, я – как раз такой пример», – заявил австралиец.