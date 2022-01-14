Игрок-гей Кавалло о каминг-ауте: «Моя жизнь изменилась к лучшему. В спорте нет места разжиганию ненависти и гомофобии»

Полузащитник рассказал о том, как изменилась его жизнь после открытого заявления о том, что он гей.

Австралиец сделал каминг-аут в октябре, став единственным на данный момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.

– Несколько месяцев назад ты объявил, что ты гей. Изменилась ли твоя жизнь, отношения с одноклубниками после твоего заявления о сексуальной ориентации?

– Моя жизнь изменилась к лучшему. Я давно не улыбался, а теперь живу честно и улыбаюсь каждый день.

– Однако недавно ты подвергся гомофобным оскорблениям во время матча. Что ты испытал? Ты ожидал, что в какой-то момент это произойдет?

– На протяжении всей своей карьеры, и особенно после каминг-аута, я ожидал, что в какой-то момент мне придется столкнуться с этим. Думаю, мы все согласимся, что в спорте нет места разжиганию ненависти, гомофобии и дискриминации.

С другой стороны, были фанаты, которые поддержали меня. Было очень приятно это слышать, это меня очень тронуло. Любовь всегда побеждает ненависть, – сказал Кавалло.