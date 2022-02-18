Глава ЛГБТ-фанатов «Челси» о гомофобии в футболе: «Мы хотим видеть коллективные баны. Штрафуйте клубы, а деньги направляйте на борьбу с дискриминацией»

Глава группы ЛГБТ-фанатов «Челси» Chelsea Pride («Гордость Челси») Трейси Браун считает, что за гомофобию в футболе нужно наказывать.

Браун высказалась об этом на фоне заявления Королевской прокурорской службы о том, что организация будет добиваться более суровых наказаний за гомофобию, в том числе за кричалку о «мальчиках по вызову», которую используют фанаты соперников «Челси».

«Мы хотим видеть коллективное воспитание, а также мы хотим видеть коллективные баны – можно штрафовать клуб, можно запрещать фанатам посещать выездные матчи.

Так делают в Шотландии. Посмотрите на матчи «Селтика» и «Рейнджерс», где присутствуют всего 500 болельщиков гостей из-за постоянных проблем. Так нужно делать в Англии.

Есть также проблема с поведением фанатов, идущих на матч или уходящих с него – очень много преступлений на почве ненависти происходит в поездах.

Штрафуйте клубы, а деньги направляйте на борьбу с дискриминацией. Это не так уж сложно», – заявила Браун.