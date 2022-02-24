«Защитим транс-детей». Футболистки сборной США сыграли в напульсниках против приравнивания смены пола к жестокому обращению с детьми

Футболистки сборной США выступили в поддержку трансгендерных детей.

На этой неделе губернатор Техаса Грег Эбботт направил в местный департамент по делам семьи и защиты письмо, в котором указал на необходимость проведения разбирательств в случае выявления фактов, касающихся процедур по смене детьми своего пола.

Операции по смене пола, прием препаратов, препятствующих половому созреванию и иные меры схожего свойства могут быть расценены как жестокое обращение с детьми со стороны родителей. Техасские врачи, медсестры, учителя обязаны будут сообщать в соответствующие органы о подобных случаях.

Некоторые игроки женской сборной США вышли на игру против Исландии на Кубке SheBelieves в напульсниках с надписью Protect Trans Kids («Защитим транс-детей»).

Так, форвард Катарина Макарио, празднуя гол в конце первого тайма, продемонстрировала свой напульсник, а после матча заявила, что ее команда занимается в том числе заметно большими вопросами, чем просто игра в футбол.

Футболистки США добились зарплаты как в мужской сборной. Воевали 6 лет, получат 24 млн компенсации