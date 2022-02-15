Открытый гей-футболист Кавалло, Клопп, Рапино и Хэмилтон номинированы на British LGBT Awards

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Стали известны номинанты на премию British LGBT Awards – ежегодную награду, которая вручается людям и организациям, продемонстрировавшим выдающуюся приверженность ЛГБТ-сообществу. 

В номинацию «Союзник-знаменитость» попали главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, призывавший фанатов воздержаться от гомофобных кричалок, и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, высказывавшийся о правах ЛГБТ на Ближнем Востоке.

В номинации «Личность года» на победу претендует защитник «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло, ставший первым совершившим каминг-аут футболистом из высших дивизионов.

Также в этой номинации представлены игрок женской сборной США Меган Рапино, южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня, новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, британский прыгун в воду Том Дэйли, нападающая «Арсенала» Бет Мид, американская скейтбордистка Алана Смит, валлийский легкоатлет Колин Джексон, защитник «Манчестер Сити» и женской сборной Англии Деми Стоукс и участница Паралимпийских игр, британская каноистка Эмма Уиггс.

Церемония награждения состоится в Лондоне 24 июня. 

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