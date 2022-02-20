«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТИ: «Остановим фобию раз и навсегда 🌈»

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«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Каталонцы присоединились к акции в честь Международного дня борьбы с ЛГБТИ-фобией в спорте, который отмечался 19 февраля.

«Остановим ЛГБТИ-фобию раз и навсегда 🌈», – говорится в сообщении «Барселоны».

Аббревиатура ЛГБТИ обозначает лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных людей и интерсекс-людей.

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