«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТИ: «Остановим фобию раз и навсегда 🌈»

«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Каталонцы присоединились к акции в честь Международного дня борьбы с ЛГБТИ-фобией в спорте, который отмечался 19 февраля.

«Остановим ЛГБТИ-фобию раз и навсегда 🌈», – говорится в сообщении «Барселоны».

Аббревиатура ЛГБТИ обозначает лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных людей и интерсекс-людей.