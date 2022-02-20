«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТИ: «Остановим фобию раз и навсегда 🌈»

«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Каталонцы присоединились к акции в честь Международного дня борьбы с ЛГБТИ-фобией в спорте, который отмечался 19 февраля.
«Остановим ЛГБТИ-фобию раз и навсегда 🌈», – говорится в сообщении «Барселоны».
Аббревиатура ЛГБТИ обозначает лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных людей и интерсекс-людей.
Now and forever #StopLGTBIphobia 🌈— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 19, 2022
International Day against LGTBIphobia in Sport pic.twitter.com/jyjuG2Vvqy