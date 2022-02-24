РФС не выявил нарушений этики в словах Федуна о Газизове

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия РФС Александр Кокорин Семен Андреев Комитет по этике Шамиль Газизов Остон Урунов ТАСС Футбол

Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах Леонида Федуна о Шамиле Газизове.

Ранее владелец «Спартака» заявил, что Газизов «выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы с клубом». Бывший гендиректор клуба обратился в РФС.

«По поводу обращения лиги в комитет по этике РФС – никаких нарушений со стороны Федуна регламента Российского футбольного союза по этике в части статьей 14 и 15 выявлено не было. Нет оснований для применения санкций к данному субъекту футбола», – сказал глава комитета Семен Андреев.

 

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