РФС не выявил нарушений этики в словах Федуна о Газизове

по этике РФС не выявил нарушений в словах о .

Ранее владелец заявил, что Газизов «выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы с клубом». Бывший гендиректор клуба обратился в .

«По поводу обращения лиги в комитет по этике РФС – никаких нарушений со стороны Федуна регламента Российского футбольного союза по этике в части статьей 14 и 15 выявлено не было. Нет оснований для применения санкций к данному субъекту футбола», – сказал глава комитета Семен Андреев.