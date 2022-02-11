Газизов обратился в РФС из-за слов Федуна о его работе. Экс-гендиректор «Спартака» считает, что задета его деловая репутация

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Председатель комитета по этике Семен Андреев сообщил, что РФС получил жалобу от гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова на владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Недовольство Газизова вызвали слова Федуна о его работе в «Спартаке», сообщает Baza. Ранее владелец красно-белых заявил, что Газизов «выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы с клубом».

Газизов посчитал, что эти слова умаляют его деловую репутацию. Он считает, что Федун нарушил регламент РФС по этике.

– Пришел документ от лиги. Все будем рассматривать в конце месяца. Сейчас ответственный секретарь и несколько членов комитета заболели, поэтому заседание пройдет не в ближайшее время.

– Федун и Газизов будут приглашены?

– Обязательно, все по регламенту. Присутствовать должны будут либо они сами, либо их представители, – сказал Андреев.

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