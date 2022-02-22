Газизов об уходе из «Спартака»: «Ты модный гендиректор, но ничего не решаешь – такая попка. Мне это не интересно»

Шамиль Газизов рассказал о причинах ухода из «Спартака».

Бывший гендиректор красно-белых в интервью Sports.ru признался, что ему не понравилось распределение обязанностей в руководстве.

– Когда вы поняли, что уход из «Спартака» – это неизбежность?

– За месяц. Сначала мой сотрудник сказал, что работает против меня. Тогда я понял, что дотерплю максимум до конца сезона. Потом мне поставили условие, что Дима Попов будет спортивным директором. Это последняя капля.

– По порядку. Кто работал против вас?

– Был человек, который скидывал нужную информацию в телеграм-каналы, отвечал за информационную политику.

– Вы намекаете на Антона Фетисова?

– Я не намекаю, я говорю. Он сам выдал себя, когда вышел в комментарии в телеграме как администратор одного из каналов. Мне сказали, я не поверил. Еще раз сказали. Я уже к нему подошел: «Антон, правда?» Он начал что-то лепить. Я сказал: «Зачем ты это сделал?» – «Шамиль, я работаю на других людей. Ты для меня никто, а они – да».

Он оказался честен со мной, за что я благодарен. После этого я понял, что вообще происходило и как все работало. До этого я мог в голове это представить, но я не мог осознать, как можно слить своего же генерального. До сих пор непонятно, зачем это делать.

Дальше на совете директоров представили спортивного директора – Диму Попова. Я удивился, спросил: «Но я отвечаю за результат?» – «Нет, будет он». Думал, что ладно, найдем компромисс.

Позвал Дмитрия в офис, у меня накопились вопросы, он на них ответил. Я даже извинился перед ним за одну историю, которой, как оказалось, не было. Спросил, как мы будем работать. Он ответил: «Шамиль, при всем уважении, меня нанимают люди, и я с ними буду работать. Я перед тобой отчитываться не буду».

Задал другой вопрос: «Ты приходишь работать, но скаутский отдел остается?» – «Нет, их не будет сразу».

– То есть вы перестали бы отвечать за результат, трансферы и главную команду и занимались бы хозяйством?

– Да, такая попка. Сидишь такой модный гендиректор, все решаешь, но на самом деле ничего не решаешь. Мне это не интересно.

– Вы на это не сказали, что вы тут главный, поэтому Попов должен подчиняться вам?

– Так мне Федун подтвердил, что все верно, Дмитрий работает в обход меня.

Мы несколько раз встречались, я спрашивал: «Леонид Арнольдович, ну как это?» – «Слушай, я так сказал – и все. А ты оставайся работать, будешь потихонечку. Чего тебе, мало денег, что ли?» – «Не получится у нас так. Вы человек большой, я амбициозный. И приходил я на другие условия». Коннекта у нас не получалось, и он это подтверждал.

Я понял, что надо оставаться менеджером, а не клерком. Сказал: «Давайте пожмем руки, и я пойду отсюда». В итоге я так и не подписал назначение Попова. Это было мое условие, его назначили только после моего увольнения.

– Федун объяснил такое решение?

– Это его клуб, чего ему объяснять? Захотелось так, – сказал Газизов.

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