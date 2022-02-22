Шамиль Газизов: «Я шел в «Спартак» за титулом. Значит, сделаю это с «Уфой»

Шамиль Газизов рассказал, с какими амбициями шел в «Спартак».

Бывший генеральный директор красно-белых в интервью Sports.ru также заявил, что обещал передать ему 10% акций клуба.

– Откуда взялся третий суд – по поводу дополнительных 100 миллионов рублей и 10% акций «Спартака», которые вы якобы должны получить по расписке от Федуна?

– Я не хотел ничего этого показывать. В дополнительном соглашении о разрыве даже есть пункт: когда мне отдают все деньги, я возвращаю иные расписки.

То есть расписки не должны были вступать в дело. Но меня начали брить – тогда поехали. Если я вижу, что с той стороны идет полнейший обман, почему я не могу показать расписку? Это расписка Федуна, которую он лично написал и подписал.

Как все было: когда мы обсуждали условия контракта при приеме на работу, я сказал, что не согласен с его предложением. Он спросил: «Что ты хочешь?» – «Я могу только на такую зарплату пойти, и я должен был партнером». На что он написал и спросил: «Так годится?» – «Давайте впишем это в контракт». – «Ты мне не веришь?» – «Напишите расписку своей рукой».

– В расписке сказано, что вы получаете 10% акций «Спартака»?

– Да, при определенных условиях. Я должен был создать эти условия, акции стали бы моим опционом.

– Условия – это хороший спортивный и финансовый результат?

– Да, при достижении условий я получил бы 10% «Спартака» и определенное количество денег каждый год.

– Есть версия, что вы стащили расписку со стола, когда обсуждали условия контракта при назначении. Федун писал на бумаге свои мысли, а вы ее забрали.

– И подписал его рукой?

– Как выглядела та встреча?

– Мы сидели, договаривались перед тем, как подписать контракт. Я был не согласен на условия, которые они предлагали.

Я хотел больше, потому что понимал, что буду в еврокубках без вопросов с первого года. Сказал, что буду бороться за чемпионство. Для меня это было очевидно, я осознаю, что такое «Спартак».

– Они не верили?

– Когда я пришел, они были девятыми, а «Уфа» – шестая. Они не верили, нет. Но я сказал, что готов, сделаю.

Я шел из «Уфы», потому что мне нужен был титул. Как человек, который занимается спортивным менеджментом, я хотел и хочу добиться титула. Если я этого не сделал со «Спартаком», значит, сделаю с «Уфой». Однозначно.

– После этого Федун согласился на ваши условия? Поднял зарплату до шести миллионов в месяц и написал расписку?

– Там не шесть миллионов, а больше. Где-то семь. И расписка про акции, да, – сказал бывший генеральный директор красно-белых.

«Зарема писала, что Кокорин в «Спартаке» – это клево, а Урунова хотел лично Федун». Большое интервью Шамиля Газизова