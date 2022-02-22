Газизов о суде со «Спартаком»: «Если бы тебе дали по шапке, ты бы съел? Подумали, что я слишком слабый, решили проучить»

Шамиль Газизов объяснил причины судебных исков к «Спартаку».

Бывший гендиректор красно-белых рассказал о претензиях к клубу в интервью Sports.ru.

– Пока кажется, что вы закидываете «Спартак» исками назло.

– Я не закидываю исками, они вытекают друг из друга. Вы показываете, что не будет денег? Хорошо, тогда заплатите за это, за это и это.

Мне надо вернуть деньги свои. Как ты не понимаешь этого? Мне должны 400 миллионов, большего мне ничего не надо. Поверь, мне не нужно больше этой суммы.

Все это остановится, как только мы договоримся. Я не хотел все это делать. Они первые подали в суд, первые начали делать эти движения. Даже после этого я звонил Федуну, но он не ответил. Тогда написал: «Леонид Арнольдович, давайте мы до суда решим все проблемы?» Ответов – ноль.

Та сторона подумала, что оппонент слишком слабый. Наверное, я таким кажусь.

– Почему, по-вашему, так случилось?

– Решили проучить, показать мое место.

– Зачем, если вы ушли по соглашению сторон, а Федун пожал руку и согласился выплатить огромную сумму?

– Человек каждый день думает по-разному. Сегодня он согласен на эти условия, завтра ему что-то сказали, придумали какую-то историю. Сейчас же они придумывают про меня. Может, и тогда придумали, что я как-то не так высказался о нем, украл. Все может быть.

У меня нет контакта с Федуном, а сам он у меня не спрашивал. Спросил бы: «Ты у меня украл?» Я бы ему ответил: «Нет. Не верите мне – давайте на полиграф».

– Первое время, когда люди слышали о вашей компенсации, они восхищались. Говорили: «Сейчас Газизов разведет Федуна на 400 миллионов, красава». Последнее время общественное мнение смещается в другую сторону: «Ему и так 100 миллионов дали, куда он еще лезет?» Вас не пугает, что в судах страдает ваша репутация?

– Я людей понимаю. 100 миллионов тебе дали – уйди, ты дурак, что ли? Но они понять не могут, что я чуть другого теста. Я давно занимаюсь бизнесом и, наверное, могу считать себя достаточно обеспеченным человеком. Мне не интересна должность с хорошим окладом за работу с девяти утра до шести вечера. Важен драйв, азарт борьбы за титулы, которых ждут сотни тысяч болельщиков. И я пришел с условиями: это, это, это и плюс деньги.

Меня могли не брать на работу, сказать: «Ты чего столько хочешь? Пошел отсюда». Но меня взяли. Мне подписали те условия, о которых я просил, а теперь не выполняют их. Почему люди не могут этого понять?

Сейчас я понимаю, что на это и был расчет: что я не пойду в эту историю, не буду мочить репутацию. Но я считаю, что она не подмочена, потому что я не сделал ничего противозаконного. Если бы я что-то украл, они давно посадили бы меня в тюрьму.

– Никак не пойму: вы пошли в суд, потому что это вопрос не денег, а принципа?

– Вопрос договоренностей. Если бы тебе дали по шапке, ты бы съел? – заявил гендиректор «Уфы».

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