Газизов про Урунова: «Его хотел лично Федун. Я сказал, что есть пять человек, которых можно посмотреть. Он сказал, что ему больше всех нравится Урунов»

Шамиль Газизов рассказал, что подписать Остона Урунова хотел владелец «Спартака» Леонид Федун.

Бывший гендиректор рассказал о работе в московском клубе в интервью Sports.ru.

– Урунов. Зачем вы его купили в «Спартак»?

– Его хотел лично Федун. Когда я уходил из «Уфы», он спросил: «Как ты думаешь, кто ваш актив, кто может перейти с тобой?» Я сказал, что есть пять человек, которых можно посмотреть: Беленов, Фомин, Неделчару, Табидзе и Урунов. Федун сказал: «Мне из списка больше всех нравится Урунов». Мне он тоже нравился, поэтому подписали.

Переговоры шли тяжело. Кроме «Спартака», его хотели ЦСКА и «Рубин». В Узбекистане шло давление на семью, чтобы он ушел в другой клуб. Там есть влиятельные люди, которые могут авторитетом задавить, объяснить, куда надо идти. Из-за этого даже агент говорил: «Нас просят, чтобы мы ушли в другой клуб». Пришлось заступиться. Я лично просил Леонида Арнольдовича, чтобы он переговорил кое с кем в Узбекистане и семью оставили в покое.

– Влиятельный человек – это Алишер Усманов?

– Я не называю фамилий.

– Как получилось, что вам принадлежат 50% прав на Урунова?

– Не принадлежит. Я получаю процент с продажи выше шести миллионов: сумма будет делиться 50 на 50 – клубу и мне. Если Урунова продадут за семь миллионов, миллион поделится, 500 тысяч уйдут мне. С налогами – 350 тысяч. А если продадут за шесть, то мне ничего не придет.

Я вписал эту опцию в договор о расторжении, в контракте Урунова ее не было. История в чем: «Спартак» взял его за миллион, хотя «Рубин» и ЦСКА предлагали больше. Но мы договорились, что «Уфа» заработает за счет дальнейшей перепродажи. Прописывать это не стали: я подумал, что буду генеральным директором, мы договоримся.

Когда увольнялся, понял, что сделать так уже не смогу. Спросил: «Что с Уруновым делаем? Давайте 50% на меня запишем?» Если получу эти деньги, переведу их в «Уфу».

– А вы точно получите 50% не из-за того, что за свои деньги покупали его в «Уфу»?

– Про свои деньги сказал Слава – Ростислав Мурзагулов. Он сделал это, чтобы оправдать переход Урунова в «Спартак»: да его Шамиль покупал, теперь ему нельзя отказать. Потом я ему позвонил, он ответил: «Шамиль, прости, я уже это сказал. Извини меня, пожалуйста».

Из-за этого все начали думать, что я с Урунова что-то имею. Но нет, деньги за него получила «Уфа».

– Зарема недавно сказала: «Пусть прокуратура Башкортостана проверит, дошли ли деньги до «Уфы».

– Еще раз: они дошли до «Уфы», и все это знают. Если бы это было не так, в интернет давно бы слили платежные документы, – сказал Газизов.

«Зарема писала, что Кокорин в «Спартаке» – это клево, а Урунова хотел лично Федун». Большое интервью Шамиля Газизова

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