«Фиорентина»: «У Кокорина небольшая мышечная травма. Он тренируется индивидуально, мы ждем»

В «Фиорентине» рассказали о травме .

30-летний россиянин не выходит на поле с 10 января.

«У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждем», – сказали в пресс-службе клуба из Флоренции.

Ранее сообщалось, что надеется, что Кокорина купит «Сочи» до закрытия трансферного окна в России. Если трансфер не состоится, с игроком могут расторгнуть контракт.

В текущем сезоне Кокорин отыграл 121 минуту за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.