Кокорин тренируется индивидуально из-за мышечных проблем. В «Фиорентине» не знают, когда он вернется в общую группу

Форвард «Фиорентины» занимается индивидуально.

30-летний россиянин ранее пропустил матч против «Специи» (2:1). Сегодня стали известны результаты обследования игрока, о них сообщил пресс-атташе Лука Ди Франческо.

«Кокорин тренируется индивидуально. Пока мы не знаем, когда именно он вернется в общую группу, у него небольшие мышечные проблемы. Но, как мы представляем, скоро он будет в общей группе», – сказал Ди Франческо.

Напомним, по ходу этого сезона Кокорин уже получал мышечные повреждения. Всего в текущем сезоне на его счету 121 минута за «Фиорентину».