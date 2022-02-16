Кокорин тренируется индивидуально из-за мышечных проблем. В «Фиорентине» не знают, когда он вернется в общую группу

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин занимается индивидуально.
30-летний россиянин ранее пропустил матч против «Специи» (2:1). Сегодня стали известны результаты обследования игрока, о них сообщил пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо.
«Кокорин тренируется индивидуально. Пока мы не знаем, когда именно он вернется в общую группу, у него небольшие мышечные проблемы. Но, как мы представляем, скоро он будет в общей группе», – сказал Ди Франческо.
Напомним, по ходу этого сезона Кокорин уже получал мышечные повреждения. Всего в текущем сезоне на его счету 121 минута за «Фиорентину».