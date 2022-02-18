Кокорин может пропустить матч с «Аталантой» из-за мышечных проблем

Нападающий «Фиорентины» по-прежнему не восстановился от травмы.

Недавно у россиянина возникли мышечные проблемы. 30-летний игрок до сих пор не вернулся в общую группу «фиалок».

Всю неделю Кокорин занимался по индивидуальной программе и, скорее всего, пропустит воскресный матч против «Аталанты», сообщает «РБ Спорт».

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо не знает, когда футболист вернется в общую группу.

«Пока мы не знаем. Нужно дождаться завтра, тогда что-то станет понятно», – ответил Ди Франческо.

В текущем сезоне Кокорин отыграл 121 минуту за «Фиорентину».