Кокорин и Миранчук не сыграют в матче «Фиорентина» – «Аталанта» из-за травм

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не сыграют в очном матче.
Россияне продолжают восстанавливаться от травм, сообщает «Спорт-Экспресс». При этом Миранчук может пропустить также игры с «Олимпиакосом» и «Сампдорией».
В текущем сезоне Кокорин отыграл 121 минуту за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.
Миранчук в 13 матчах Серии А забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его показатели – тут.
«Фирентина» и «Аталанта» сыграют завтра, 20 февраля.