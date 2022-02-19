Кокорин и Миранчук не сыграют в матче «Фиорентина» – «Аталанта» из-за травм

Теги Аталанта Фиорентина серия А Италия травмы Александр Кокорин Алексей Миранчук Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не сыграют в очном матче.

Россияне продолжают восстанавливаться от травм, сообщает «Спорт-Экспресс». При этом Миранчук может пропустить также игры с «Олимпиакосом» и «Сампдорией».

В текущем сезоне Кокорин отыграл 121 минуту за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.

Миранчук в 13 матчах Серии А забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его показатели – тут.

«Фирентина» и «Аталанта» сыграют завтра, 20 февраля.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные