Черданцев о Валиевой: «Судья CAS американец, положительная проба есть, всего и делов – отобрать медаль у России и отдать США. Не отобрал – потому что нет никакого заговора»

Теги телевидение сборная России допинг Георгий Черданцев CAS Олимпиада-2022 женское катание Политика Матч ТВ Камила Валиева Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022, несмотря на положительную допинг-пробу.

CAS рассматривал только вопрос о допуске Валиевой к личным соревнованиям Игр. Решение о медалях командного турнира будет приниматься позже.

«Интересно, как себя чувствуют сейчас сторонники антироссийского заговора?

Как там у Булгакова:

– Ваш пакетик?

– Нет! Враги подбросили!

А тут что же: вот судья CAS американец. Положительная проба есть. Всего и делов – отобрать медаль у сборной России и отдать сборной США. Нет, не отобрал. Потому что нет никакого заговора», – написал Черданцев.

Через некоторое время Георгий удалил запись.

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