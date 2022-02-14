CAS рассматривал только вопрос о допуске Валиевой к личным соревнованиям Олимпиады. Решение о медалях командного турнира будет приниматься позже

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не рассматривала вопрос, виновна или невиновна в употреблении допинга, а также не принимала решений по поводу золотых медалей командного турнира.

Рассматривался вопрос только о допуске спортсменки к личным соревнованиям -2022.

25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпиады в Пекине; 8 февраля Валиева в составе российской команды взяла золото в командном турнире.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение.

Международный олимпийский комитет ( ), Международный союз конькобежцев ( ) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции на это решение, которые сегодня были отклонены.

«Комиссия определила, что разрешение на снятие временного отстранения было уместно.

Специальному отделу CAS было предложено решить узкий вопрос о том, следует ли временно отстранить спортсмена.

Вынесение решения по существу дела, а также изучение юридических последствий, связанных с результатами командного турнира по фигурному катанию, не требовались, поскольку такие вопросы будут рассмотрены в другом производстве», – говорится в решении .

Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде – суд отклонил апелляции МОК и WADA! Онлайн. Live