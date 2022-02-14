ОКР о решении CAS по Валиевой: «Мы обратили особое внимание на вопрос сроков исследования пробы в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Данный факт был отмечен при вынесении решения»

Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Олимпийский комитет России изначально обратил особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Данный факт также был отдельно отмечен коллегией при вынесении решения.

ОКР продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов. Вместе с тем, мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой спортсменки.

ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное, справедливое решение по данному делу», – заявили в ОКР.

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