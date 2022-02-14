ОКР о решении CAS по Валиевой: «Мы обратили особое внимание на вопрос сроков исследования пробы в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Данный факт был отмечен при вынесении решения»

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Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Олимпийский комитет России изначально обратил особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Данный факт также был отдельно отмечен коллегией при вынесении решения.

ОКР продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов. Вместе с тем, мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой спортсменки.

ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное, справедливое решение по данному делу», – заявили в ОКР.

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