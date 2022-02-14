Милонов о решении по Валиевой: «Это была провокация. Нужно было хоть какое-то основание, чтобы английские таблоиды вышли с оскорбительными надписями про Россию»

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( ) допустить российскую фигуристку до личного турнира Пекина-2022.

«Мы не могли не победить, правда за нами. Мы прекрасно понимали, что посылать спортсмена, который вот так легко может быть снят – это самоубийство. Поэтому наши власти, российский олимпийский комитет понимали всю степень ответственности.

По большей степени это была провокация. Западные страны знали, что их спортсмены проиграют, знали, что наши фигуристки дадут жару так, что иностранные фигуристки буду плакать. Но им нужно было хоть какое-то сомнительное основание для того, чтобы английские таблоиды вышли с оскорбительными надписями про Россию», – сказал Милонов.

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