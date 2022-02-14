Глава USADA: «Русские и мировая антидопинговая система ужасно подвели Валиеву, несправедливо ввергнув ее в этот хаос»

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить до личного турнира на в Пекине.

«Только время покажет, будет ли Валиева участвовать в этих Играх и будут ли аннулированы все ее результаты.

К сожалению, так или иначе, на шестых Олимпийских играх подряд Россия взломала соревнования и украла момент у чистых спортсменов и публики.

А еще русские и мировая антидопинговая система ужасно подвели эту молодую спортсменку, несправедливо ввергнув ее в этот хаос», – сказал Тайгерт.