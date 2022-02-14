Представитель Валиевой в суде: «Мы удовлетворены, что CAS рассмотрел наши аргументы. Камила сказала в конце слово. Держалась. Она спортсмен, боец»

Анна Козьменко, партнер юридической фирмы Schellenberg Wittmer, рассказала о разбирательствах по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой.
Schellenberg Wittmer представляла интересы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), который позволил фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине.
– У нас был ряд аргументов. В том числе мы представили коллегии аргументы, что Камила – это защищенный спортсмен. Обсуждали и то, как происходило уведомление о результатах, которые стокгольмская лаборатория проанализировала. Был у нас ряд аргументов по поводу пропорциональности, справедливости, надлежащего разбирательства.
– Судя по вердикту, аргументы были рассмотрены и приняты.
– Мы действительно удовлетворены, что CAS рассмотрел наши аргументы надлежащим образом, и что было принято соответствующее решение, которое является правильным.
– Как долго вы готовились к разбирательству? Считанные дни?
– Это CAS ad hoq Division, трибунал. Там все происходит очень-очень быстро. Нужно было быстро принять решение, это было связано с соревнованиями 15-го числа, в которых Камила принимает участие.
То есть вопрос должен был быть решен до этого времени, до того, как подаются заявки на соревнование. Все происходило очень быстро, у нас была буквально парочка дней на то, чтобы подготовиться.
– Что дальше? Чего нам ждать?
– Пока мы желаем Камиле удачи завтра на соревнованиях. Будем держать за нее кулачки, надеемся, что все у нее получится. А дальше уже будем смотреть по дальнейшим правовым шагам.
– Пока никаких прогнозов по срокам?
– Пока их нет.
– Никаких апелляций на решение CAS от понедельника уже быть не может?
– CAS ad hoq Division принял данное решение, всё, оно вступило в силу.
– Как Камила выступила по видеосвязи во время слушаний? Не плакала? Насколько эмоционально для нее процесс прошел?
– Камила сказала в конце слово. Ей его предоставили. Она, в принципе, держалась. Она спортсмен, боец. Держалась, – рассказала Козьменко.
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