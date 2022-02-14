Представитель Валиевой в суде: «Мы удовлетворены, что CAS рассмотрел наши аргументы. Камила сказала в конце слово. Держалась. Она спортсмен, боец»

Анна Козьменко, партнер юридической фирмы Schellenberg Wittmer, рассказала о разбирательствах по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой.

Schellenberg Wittmer представляла интересы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), который позволил фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине.

– У нас был ряд аргументов. В том числе мы представили коллегии аргументы, что Камила – это защищенный спортсмен. Обсуждали и то, как происходило уведомление о результатах, которые стокгольмская лаборатория проанализировала. Был у нас ряд аргументов по поводу пропорциональности, справедливости, надлежащего разбирательства.

– Судя по вердикту, аргументы были рассмотрены и приняты.

– Мы действительно удовлетворены, что CAS рассмотрел наши аргументы надлежащим образом, и что было принято соответствующее решение, которое является правильным.

– Как долго вы готовились к разбирательству? Считанные дни?

– Это CAS ad hoq Division, трибунал. Там все происходит очень-очень быстро. Нужно было быстро принять решение, это было связано с соревнованиями 15-го числа, в которых Камила принимает участие.

То есть вопрос должен был быть решен до этого времени, до того, как подаются заявки на соревнование. Все происходило очень быстро, у нас была буквально парочка дней на то, чтобы подготовиться.

– Что дальше? Чего нам ждать?

– Пока мы желаем Камиле удачи завтра на соревнованиях. Будем держать за нее кулачки, надеемся, что все у нее получится. А дальше уже будем смотреть по дальнейшим правовым шагам.

– Пока никаких прогнозов по срокам?

– Пока их нет.

– Никаких апелляций на решение CAS от понедельника уже быть не может?

– CAS ad hoq Division принял данное решение, всё, оно вступило в силу.

– Как Камила выступила по видеосвязи во время слушаний? Не плакала? Насколько эмоционально для нее процесс прошел?

– Камила сказала в конце слово. Ей его предоставили. Она, в принципе, держалась. Она спортсмен, боец. Держалась, – рассказала Козьменко.

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