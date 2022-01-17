Левандовски опередил Месси на 4 очка в голосовании The Best, Салах отстал от Лео на 5 баллов

Стало известно количество очков, которое по итогам голосования получили претенденты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА.

Завоевавший приз The Best Роберт Левандовски, представляющий «Баварию», набрал 48 баллов. («ПСЖ») стал вторым с 44 очками, Мохамед Салах ( ) набрал 39.

Также были отмечены Карим Бензема («Реал», 30 очков), Нголо Канте («Челси», 24), Жоржиньо ( , 24), ( , 23), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 16), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 11), Неймар («ПСЖ», 10) и Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, 7).

Роналду, Месси, Левандовски, Холанд, де Брюйне, Диаш, Доннарумма – в команде года от FIFPro