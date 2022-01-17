Левандовски выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА, опередив Месси и Салаха

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал обладателем приза лучшему футболисту 2021 года от ФИФА.

33-летний поляк получил награду The Best, опередив форвардов Лионеля Месси («ПСЖ») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).

В расширенный список претендентов входили также Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси»), Килиан Мбаппе и Неймар (оба – «ПСЖ»).

Со статистикой выступлений Левандовского можно ознакомиться здесь.

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