Левандовски выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА, опередив Месси и Салаха

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал обладателем приза лучшему футболисту 2021 года от ФИФА.
33-летний поляк получил награду The Best, опередив форвардов Лионеля Месси («ПСЖ») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).
В расширенный список претендентов входили также Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси»), Килиан Мбаппе и Неймар (оба – «ПСЖ»).
Со статистикой выступлений Левандовского можно ознакомиться здесь.