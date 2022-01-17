Левандовски отдал Жоржиньо 1-е место в голосовании The Best, Месси – 2-е, Роналду – 3-е

Стало известно, как нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски проголосовал в номинации на награду лучшему игроку года The Best от ФИФА.
1-е место и 5 баллов поляк отдал хавбеку «Челси» и сборной Италии Жоржиньо Фрелло.
На 2-ю строчку Левандовски поставил форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси (3 балла), на 3-ю – нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Месси поставил Неймара на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – на 2-е, Бензема – на 3-е
Левандовски выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА, опередив Месси и Салаха