Левандовски отдал Жоржиньо 1-е место в голосовании The Best, Месси – 2-е, Роналду – 3-е

Стало известно, как нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски проголосовал в номинации на награду лучшему игроку года The Best от ФИФА.

1-е место и 5 баллов поляк отдал хавбеку и сборной Италии Жоржиньо Фрелло.

На 2-ю строчку Левандовски поставил форварда и сборной Аргентины Лионеля Месси (3 балла), на 3-ю – нападающего и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Месси поставил Неймара на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – на 2-е, Бензема – на 3-е

Левандовски выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА, опередив Месси и Салаха